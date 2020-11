Incidente in montagna a Forcola: muore 64enne (Di martedì 24 novembre 2020) Forcola (Sondrio), 24 novembre - Incidente mortale oggi, nei boschi sopra l'abitato di Selvetta, nel territorio comunale di Forcola. Un uomo residente in zona, A.V. le iniziali, di 64 anni, ha perso ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 24 novembre 2020)(Sondrio), 24 novembre -mortale oggi, nei boschi sopra l'abitato di Selvetta, nel territorio comunale di. Un uomo residente in zona, A.V. le iniziali, di 64 anni, ha perso ...

Pino__Merola : Incidente in montagna, uomo precipita e muore in Valtellina - PaoloBMb70 : RT @SkyTG24: Incidente in montagna, uomo precipita e muore in Valtellina - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente in montagna, uomo precipita e muore in Valtellina - SkyTG24 : Incidente in montagna, uomo precipita e muore in Valtellina - lorenteggio : #Sondrio. Incidente in #montagna a #Forcola : deceduto 64enne scivolato in canale impervio -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente montagna Incidente in montagna, uomo precipita e muore in Valtellina Sky Tg24 Tragedia al nord Italia, in montagna a Forcola: uomo precipita in un canalone e perde la vita. Soccorsi intervenuti in zona

Previsioni meteo Forcola (Sondrio) Tempo tutto sommato stabile in zona grazie alla protezione dell\'anticiclone ancora per le prossime 24 ore. Nubi di passaggio ma per lo ?

Incidente in montagna a Forcola: muore 64enne

Forcola (Sondrio), 24 novembre - Incidente mortale oggi, nei boschi sopra l'abitato di Selvetta, nel territorio comunale di Forcola. Un uomo residente in zona, A.V. le iniziali, di 64 anni, ha perso l ...

Previsioni meteo Forcola (Sondrio) Tempo tutto sommato stabile in zona grazie alla protezione dell\'anticiclone ancora per le prossime 24 ore. Nubi di passaggio ma per lo ?Forcola (Sondrio), 24 novembre - Incidente mortale oggi, nei boschi sopra l'abitato di Selvetta, nel territorio comunale di Forcola. Un uomo residente in zona, A.V. le iniziali, di 64 anni, ha perso l ...