Gli stupratori non indennizzano la vittima | la Cassazione | ' Paghi lo Stato'

Con un inedito verdetto , applicando l'orientamento tracciato a luglio dalla Corte di giustizia Ue , la Cassazione ha riconosciuto il diritto di una donna che aveva subito violenza sessuale , e non ...

Una direttiva del 2004 stabilisce infatti per tutti gli Stati europei l'obbligo di approntare un sistema di indennizzo per le vittime di reati. Il governo però, davanti alla richiesta della donna, ha ...

Gli stupratori non la risarciscono, pagherà lo Stato

ROMA: Sentenza storica della Cassazione: lo Stato italiano dovrà risarcire una donna violentata e mai risarcita dagli uomini che l'avevano aggredita ...

Una direttiva del 2004 stabilisce infatti per tutti gli Stati europei l'obbligo di approntare un sistema di indennizzo per le vittime di reati. Il governo però, davanti alla richiesta della donna, ha ...