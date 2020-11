GF Vip | perchè corre del veleno tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Leggi su curiosauro

(Di martedì 24 novembre 2020) Al GF Vip,, arrabbiato con, si sente tradito. E potrebbe vendicarsi Già si sapeva che le new entry al GF Vip avrebbero causato non pochi scombussolamenti. Se non altro, i nuovi connti hanno mosso un po’ gli equilibri che, nel bene o nel male, si erano creati nella casa di Cinecittà. L'articolo Curiosauro.