Castellacci | “Protocolli da differenziare tra Serie A | B e C Una bolla? Mancano strutture”

(Di martedì 24 novembre 2020) Enrico, medico sportivo ed ex medico della Nazionale italiana di calcio, e medico sociale del Guangzhou, in Cina, ha parlato in merito alla situazione Covid in Italia, ai protocolli da seguire e sul calcio in generale. Queste le sue parole rilasciate a Radio Punto Nuovo: “Difficile dire se la curva si stia abbassando. Il Covid ha insegnato a tutti che non si possono fare pronostici. Il trend sta migliorando anche perchè ci sono stati dei lockdown più o meno parziali, la mia paura è per Natale quando potrebbe essere liberato di nuovo tutto. Bisogna fare attenzione. Da un punto di vista calcistico bisogna stare molto attenti perchè non penso che i contagi possano finire da un giorno all’altro”. Sulle ripositivizzazioni: “E’ un dato su cui riflettere, ma è un dato scientifico. Chi prende il Covid e lo prende con una virulenza bassa, sviluppa meno anticorpi e ...