Calciomercato Juventus, intreccio con l'Inter: no allo scambio (Di martedì 24 novembre 2020) È un dato di fatto che Christian Eriksen, giunto all'Inter nel gennaio del 2020, non si sia mai ambientato nell'organico nerazzurro. Conte lo impiega di rado, garantendogli perlopiù scampoli di partita, il che non fa che allontanare il centrocampista dalla Pinetina. Le sue qualità tecniche non sono in discussione, ma a pesare nell'esperienza in nerazzurro vi è la scarsa capacità di adattamento agli schemi del tecnico leccese. È logico pensare che presto, a inizio 2021 o nella sessione estiva di Calciomercato, il danese possa levare le tende, anticipando di ben tre anni il termine del suo contratto in nerazzurro – con scadenza nel giugno del 2024. E il suo futuro, come testimoniato dal rifiuto dell'offerta della Juventus, pare essere lontano dall'Italia.

