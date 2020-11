Stefano Cucchi: "Papà, io non credo che si possa vivere una seconda volta perciò godiamoci questa di vita” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Capisci, la vita comincia ora, la nostra quella che ci stiamo costruendo insieme. Papà, io non credo che si possa vivere una seconda volta perciò godiamoci questa di vita ed affrontiamo insieme ogni traversia se ci sarà, solo così ci ritroveremo davvero”. Questo un passaggio della lettera scritta da Stefano Cucchi il 24 agosto del 2006 mentre era in treno da Roma a Tarquinia e indirizzata al padre Giovanni per il suo compleanno. Una lettera letta oggi da Giovanni Cucchi nell’aula bunker di Rebibbia dove si sta svolgendo il processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte del figlio e che vede imputati otto carabinieri. “Caro Papà - scriveva ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “Capisci, la vita comincia ora, la nostra quella che ci stiamo costruendo insieme., io nonche siunadi vita ed affrontiamo insieme ogni traversia se ci sarà, solo così ci ritroveremo davvero”. Questo un passaggio della lettera scritta dail 24 agosto del 2006 mentre era in treno da Roma a Tarquinia e indirizzata al padre Giovanni per il suo compleanno. Una lettera letta oggi da Giovanninell’aula bunker di Rebibbia dove si sta svolgendo il processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte del figlio e che vede imputati otto carabinieri. “Caro- scriveva ...

