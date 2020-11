Pompei: ritrovati due corpi pressoché intatti (Di lunedì 23 novembre 2020) Pompei: gli Archeologi scoprono i resti di due vittime dell’eruzione del 79 d.C. Il famoso Sito Archeologico di Pompei, ha annunciato sabato 21 novembre che due corpi sono stati ritrovati nella posizione che avevano al momento della triste morte. Questi sono i corpi di due vittime della distruttiva eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. I due corpi, sono stati scoperti durante le ricerche a circa 700 metri a nord-ovest di Pompei, in una grande villa alla periferia della famosa città romana. Si trovavano in un corridoio largo 2,20 metri che dava accesso al piano superiore della villa, dove gli Archeologi avevano individuato delle cavità negli strati di lava e cenere indurita. Facendo scorrere il gesso in queste fessure, utilizzando la famosa tecnica dei calchi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 novembre 2020): gli Archeologi scoprono i resti di due vittime dell’eruzione del 79 d.C. Il famoso Sito Archeologico di, ha annunciato sabato 21 novembre che duesono statinella posizione che avevano al momento della triste morte. Questi sono idi due vittime della distruttiva eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. I due, sono stati scoperti durante le ricerche a circa 700 metri a nord-ovest di, in una grande villa alla periferia della famosa città romana. Si trovavano in un corridoio largo 2,20 metri che dava accesso al piano superiore della villa, dove gli Archeologi avevano individuato delle cavità negli strati di lava e cenere indurita. Facendo scorrere il gesso in queste fessure, utilizzando la famosa tecnica dei calchi, ...

