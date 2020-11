Pandemia, Ricciardi: “Rallenta l’aumento dei contagi, le misure del Governo funzionano” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi ha parlato dell’attuale situazione in Italia relativa all’epidemia da Covid-19. La curva epidemiologica dell’epidemia da coronavirus, diffusasi in Italia, sembra essersi stabilizzata, circostanza che, secondo alcuni esperti, indica il raggiungimento del cosiddetto plateau, ossia il picco. Dello stesso avviso anche il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020) Il consigliere del ministro della Salute, Walterha parlato dell’attuale situazione in Italia relativa all’epidemia da Covid-19. La curva epidemiologica dell’epidemia da coronavirus, diffusasi in Italia, sembra essersi stabilizzata, circostanza che, secondo alcuni esperti, indica il raggiungimento del cosiddetto plateau, ossia il picco. Dello stesso avviso anche il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, L'articolo proviene da YesLife.it.

