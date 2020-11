Napoli, Gattuso: «Rosso a Bakayoko? Colpa mia» – VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato l’espulsione rimediata da Tiemoué Bakayoko contro il Milan – VIDEO Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato l’espulsione rimediata da Tiemoué Bakayoko contro il Milan. «Colpa mia…», questa l’assunzione di Colpa da parte di Ringhio nei confronti del centrocampista azzurro, che salterà il prossimo match di Serie A con la Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Gennaro, allenatore del, ha commentato l’espulsione rimediata da Tiemouécontro il Milan –Gennaro, allenatore del, ha commentato l’espulsione rimediata da Tiemouécontro il Milan. «mia…», questa l’assunzione dida parte di Ringhio nei confronti del centrocampista azzurro, che salterà il prossimo match di Serie A con la Roma. Leggi su Calcionews24.com

