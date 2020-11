Milano | cartelloni shock di un’agenzia di pompe funebri indignano la città

(Di lunedì 23 novembre 2020), deipubblicitari per lafanno discutere. Una pompa funebre avrebbe scelto una strategia di marketing alquanto discutibile. Una scelta di marketing che ha fatto sicuramente discutere, un’azione mal vista dalla società in quanto percepita come tesa ad approfittare del periodo delicato nel quale versa l’Italia e non solo: il Coronavirus. Proprio L'articolo proviene da YesLife.it.

"Bara in omaggio per il Covid te la regaliamo noi!!!" si legge su alcuni cartelli di un'impresa di pompe funebri, appesi in varie zone di Milano. Il cartellone è accompagnato dall'immagine di un guant ...In questi giorni in alcune zone Milano sono comparsi dei cartelloni pubblicitari di un’ azienda di pompe funebri che in questo periodo ha deciso di lanciare una promozione legata al Coronavirus: un pa ...