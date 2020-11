Manovra, Sindacati: servono modifiche, miglioramenti e confronto vero (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Una Manovra, quella sulla quale sta lavorando il Governo, diversa da tutte le altre, in scia alla crisi, conseguenza della pandemia, che necessariamente ha peggiorato la già fragile salute dell’economia del nostro Paese. “Con Cisl e Uil abbiamo scritto a tutti i gruppi chiedendo nei prossimi giorni di fare un approfondimento” perchè è “necessario un confronto costante e preventivo con le parti sociali prima che vengano prese le decisioni”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, in audizione sulla Manovra, sottolineando che per il futuro del Paese servono “investimenti straordinari”, a partire da “Sanità e Scuola” che devono “essere elementi di profonda riforma”. Serve una visione ad ampio raggio, questo il messaggio. “Non ragioniamo solo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Una, quella sulla quale sta lavorando il Governo, diversa da tutte le altre, in scia alla crisi, conseguenza della pandemia, che necessariamente ha peggiorato la già fragile salute dell’economia del nostro Paese. “Con Cisl e Uil abbiamo scritto a tutti i gruppi chiedendo nei prossimi giorni di fare un approfondimento” perchè è “necessario uncostante e preventivo con le parti sociali prima che vengano prese le decisioni”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, in audizione sulla, sottolineando che per il futuro del Paese“investimenti straordinari”, a partire da “Sanità e Scuola” che devono “essere elementi di profonda riforma”. Serve una visione ad ampio raggio, questo il messaggio. “Non ragioniamo solo ...

