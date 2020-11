La sfida tra Playstation 5 e Xbox X S è solo l’inizio della rivoluzione delle console nei videogame

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 23 novembre 2020) Code infinite, siti bloccati e scontri sui social. È così che possiamo descrivere la settimana di uscita di5 eSerie X/S. Le tanto atteseNext Gen sono infatti da più di un anno nei pensieri nondei gamer, ma anche degli analisti del mercato dell’intrattenimento. Il business videoludico è sottovalutato anche se i dati parlano chiaro: per gli analisti di Newzoo il mercato dei videogiochi vale 159,3 miliardi di dollari. Una crescita costante accelerata con la pandemia inversamente proporzionale al calo di due settori che messi insieme non arrivano nemmeno a quella cifra: musica e cinema. L’industria musicale ha chiuso il 2019 con un valore di 75 miliardi di dollari, ma secondo Goldman Sachs scenderà a 57,5 nella fine del 2020. Mentre per Forbes anche il mondo del cinema subirà un calo ...