In Calabria il Covid non si ferma, altre 5 vittime: in rianimazione due pazienti in più (Di lunedì 23 novembre 2020) In Calabria il coronavirus non si ferma ma non sembra avere più impennate clamorose. Ad oggi, a essere sottoposti a test sono stati 335.526 soggetti per un totale di 342.983 tamponi eseguiti. Le persone... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 23 novembre 2020) Inil coronavirus non sima non sembra avere più impennate clamorose. Ad oggi, a essere sottoposti a test sono stati 335.526 soggetti per un totale di 342.983 tamponi eseguiti. Le persone...

NicolaPorro : Il Rottamatore invoca un residuato del ‘68. Gli affiancano uno premiato a Wuhan, origine del Covid. Con #GinoStrada… - DPCgov : #17novembre #Coronavirus: abbiamo attivato Emergency per supportare la Calabria nella risposta all’emergenza. I vol… - myrtamerlino : Ora è ufficiale #Gaudio ha rinunciato al ruolo da commissario per la #sanità in #Calabria. In anteprima assoluta vi… - tigrelt : RT @Teresat14547770: Coronavirus, oggi in Calabria 5 morti, 169 guariti e 444 nuovi casi: sono quasi tutti asintomatici, i ricoveri aumenta… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid 19 e tamponi, ancora mail dei lettori: 'Attese e ritardi logoranti') è stato pubblicato s… -