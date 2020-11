Giacomo Urtis sgancia un peto in giardino | Selvaggia e Giulia si rotolano dalle risate

(Di lunedì 23 novembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è stato protagonista di un curioso episodio. Si trovava inconSalemi eRoma, quando,ad un certo punto, hato unche ha mandato in tilt i social e anche le due vippone.un, il noto chirurgo dei vip, è arrivato al GF Vip 5 lunedì scorso per dare filo da torcere ai vipponi con i suoi succulento gossip nascosti nel cellulare. Durante la settimana appena passata,ha divertito i vipponi con gli indovinelli relativi ai presunti gossip, alcuni dei quali veri, altri falsi. Erano proprio i concorrenti a dover indovinare la veridicità dei ...

GrandeFratello : Questa sera Giacomo Urtis varcherà la Porta Rossa e... porterà scompiglio nella Casa ?? #GFVIP - trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - levixekian : RT @star3star3: Oppini: *versa l’acqua a giacomo di sua spontanea volontà* Giacomo: grazie amore sei sempre carino che mi tratti MI FA MO… - fraancescaa00 : RT @star3star3: Oppini: *versa l’acqua a giacomo di sua spontanea volontà* Giacomo: grazie amore sei sempre carino che mi tratti MI FA MO… - __babysara_ : RT @__occhiprofondi: Comunque Giacomo perso per Tommaso e Francesco lo capisco, è proprio me?? QUEI 3 INSIEME MI SPACCANO, VI PREGO HO BISO… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

Al Grande Fratello Vip Giacomo Urtis ha fatto una confessione piccante leggendo un comunicato ai concorrenti, che ovviamente non hanno mancato di ironizzare sull’indiscrezione: “Zequila non molla: ‘La ...Momento di relax in giardino per Giacomo Urtis, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. E' tarda sera e i tre concorrenti della casa del Grande Fratello ...