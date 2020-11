Esercizi di memoria migliorano performance mentali degli anziani (Di lunedì 23 novembre 2020) Con l'aumento dell'età, la memoria spesso subisce un declino marcato che però si può cercare di contrastare. L'Università di Trento ha coordinato una ricerca che descrive l'efficacia di alcuni semplici Esercizi nel potenziare le performance mentali delle persone anziane. Compiti, insomma, che aiuterebbero chi ha oltre 65 anni a migliorare la capacità di concentrazione e di memorizzazione degli oggetti. I risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista scientifica "Scientific Reports" e rivelano potenziali misure di contrasto al decadimento cognitivo. Lo studio è stato condotto da Chiara Tagliabue e colleghe del Centro interdipartimentale mente/cervello (CIMeC) dell'Ateneo di Trento in collaborazione con l'Università di Birmingham e con il supporto di un finanziamento della Fondazione Caritro (Cassa ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020) Con l'aumento dell'età, laspesso subisce un declino marcato che però si può cercare di contrastare. L'Università di Trento ha coordinato una ricerca che descrive l'efficacia di alcuni semplicinel potenziare ledelle persone anziane. Compiti, insomma, che aiuterebbero chi ha oltre 65 anni a migliorare la capacità di concentrazione e di memorizzazioneoggetti. I risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista scientifica "Scientific Reports" e rivelano potenziali misure di contrasto al decadimento cognitivo. Lo studio è stato condotto da Chiara Tagliabue e colleghe del Centro interdipartimentale mente/cervello (CIMeC) dell'Ateneo di Trento in collaborazione con l'Università di Birmingham e con il supporto di un finanziamento della Fondazione Caritro (Cassa ...

