Elisa Isoardi su Matteo Salvini: “Abbiamo sbagliato entrambi” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Matteo Salvini? Io ora sono risolta” Elisa Isoardi e Matteo Salvini (fonte Instagram @ElisaIsoardi @MatteoSalviniofficial)Elisa Isoardi parla anche della sua storia con Matteo Salvini: “Per due anni non ho voluto parlarne” ha raccontato la conduttrice, rivelando di non aver passato un bel periodo ma che oggi può ripensare a quella storia con il sorriso e ricordarsi quanto è stata importante. Ammette poi di essere cresciuta molto e di aver capito che gli errori sono stati fatti da entrambe le parti. Elisa ha ammesso di aver avuto anche lei delle responsabilità nella fine del loro rapporto e di aver capito con il tempo che non era ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) “? Io ora sono risolta”(fonte Instagram @official)parla anche della sua storia con: “Per due anni non ho voluto parlarne” ha raccontato la conduttrice, rivelando di non aver passato un bel periodo ma che oggi può ripensare a quella storia con il sorriso e ricordarsi quanto è stata importante. Ammette poi di essere cresciuta molto e di aver capito che gli errori sono stati fatti da entrambe le parti.ha ammesso di aver avuto anche lei delle responsabilità nella fine del loro rapporto e di aver capito con il tempo che non era ...

