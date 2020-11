Covid, Crisanti sul vaccino: “Non cambio idea: rendere pubblici i dati” (Di lunedì 23 novembre 2020) Redazione “Non ho cambiato posizione: ribadisco che sulle basi delle conoscenze che abbiamo oggi non mi farei il vaccino. Se dovessero rendere pubblici i dati e la comunità scientifica ne validasse la bontà me lo farei, non ho alcun dubbio su questo””. Il microbiologo Andrea Crisanti, intervenuto a Buongiorno su Sky TG24, ribadisce la propria posizione Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 23 novembre 2020) Redazioneho cambiato posizione: ribadisco che sulle basi delle conoscenze che abbiamo oggi non mi farei il. Se dovesseroi dati e la comunità scientifica ne validasse la bontà me lo farei, non ho alcun dubbio su questo””. Il microbiologo Andrea, intervenuto a Buongiorno su Sky TG24, ribadisce la propria posizione Impronta Unika.

fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - Corriere : Ci sono 'autorevoli membri del Cts a cui l’Italia si è affidata per prevenire una seconda ondata. Lascio agli itali… - Open_gol : Galli su Crisanti: «Se lo conosco un po’ penso viva la mia stessa insofferenza per i pochi dati pubblicati» - gael99 : RT @Corriere: La lettera di Crisanti: «Sul vaccino parole di buon senso, contro di me un inferno mediatico» - dirrep : Covid, spunta la classifica dei virologi: Ricciardi il più popolare, Crisanti e Galli sul podio. Le altre posizioni… -