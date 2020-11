Concorso straordinario, Azzolina: “Mancano solo 4 giorni per terminare selezione. A breve la correzione delle prove” (Di lunedì 23 novembre 2020) La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato a Sette Storie su Rai 1, non solo della possibile riapertura delle scuole, ma anche del Concorso straordinario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) La ministra dell'Istruzione, Lucia, ha parlato a Sette Storie su Rai 1, nondella possibile riaperturascuole, ma anche del. L'articolo .

repubblica : Il Tar boccia il ministero dell'Istruzione: 'Concorso straordinario anche per i positivi al Covid' [di Corrado Zuni… - LegaSalvini : CONCORSO STRAORDINARIO, SASSO (LEGA): 'COME VOLEVASI DIMOSTRARE, IL TAR CERTIFICA ENNESIMA FIGURACCIA DELLA MINISTR… - rosaroccaforte : RT @LegaSalvini: CONCORSO STRAORDINARIO, SASSO (LEGA): 'COME VOLEVASI DIMOSTRARE, IL TAR CERTIFICA ENNESIMA FIGURACCIA DELLA MINISTRA' http… - Noiconsalvini : CONCORSO STRAORDINARIO, SASSO (LEGA): 'COME VOLEVASI DIMOSTRARE, IL TAR CERTIFICA ENNESIMA FIGURACCIA DELLA MINISTR… - SsakkoSilvia : RT @LegaSalvini: CONCORSO STRAORDINARIO, SASSO (LEGA): 'COME VOLEVASI DIMOSTRARE, IL TAR CERTIFICA ENNESIMA FIGURACCIA DELLA MINISTRA' http… -