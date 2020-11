Cameron Wellington è una delle vittime più giovani del Coronavirus (Di lunedì 23 novembre 2020) Cameron Wellington, giovane promessa del wrestling, è morto a 19 anni a causa del Covid. Muore giovane promessa del wrestling: era positivo al Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020), giovane promessa del wrestling, è morto a 19 anni a causa del Covid. Muore giovane promessa del wrestling: era positivo al Covid su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Cameron Wellington Lutto nello sport, stroncato dal Covid a 19 anni. "Non aveva altre patologie" Caffeina Magazine Covid, morto a 19 anni Cameron Wellington: era una giovane promessa del wrestling

La vittima è Cameron Wellington, 19enne inglese e giovane promessa del wrestling. Il risultato del tampone positivo è arrivato martedì scorso, dopo quello di suoi padre Norman, riporta The Sun. Mercol ...

