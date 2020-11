Anbi | Rocco Pergola era punto di riferimento | cordoglio per sua scomparsa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord si stringe alla famiglia di, in particolare alla moglie e alle figlie. La famiglia dei Consorzi di Bonifica dell’intero sistema regionale perde unvero, una persona che con stile si e’ sempre contraddistinta in bene. Cosi’, in un comunicato,Lazio., sino al 31 ottobre scorso, e’ stato in forza al Consorzio, dove seguiva, in qualita’ di Capo Settore, il delicato e strategico ambito del Catasto. “Aveva raggiunto la meritata pensione dopo una lunga vita fatta di sacrifici e impegno durante i quali si e’ sempre fatto apprezzare per le doti umane e professionali. Rappresentava per tutti i dipendenti del proprio settore, in generale per tutti i colleghi, undi...