Valentina Pitzalis | sfigurata a 27 anni dall’ex marito | “Ho bruciato per 20 minuti | speravo di morire”

(Di domenica 22 novembre 2020) “Ho subito una violenza inaudita dalla persona che credevo di amare. Avevo uno spirito indipendente, ero andata via dalla Sardegna per lavorare. A 27 ho avuto la vita stravolta. È difficile sopravvivere guardandosi allo specchio senza riconoscere la propria immagine”. Inizia così la toccante testimonianza diche, ospite nella puntata speciale di Verissimo dedicata al tema della violenza sulle donne, ha raccontato l’incubo che ha vissuto per mano dell’ex, che l’ha prima cosparsa di liquido infiammabile e poi le ha dato fuoco. Oggi è riuscita a ritrovare il sorriso: “Mi considero un monito più che un esempio, perché ho avuto la fortuna di sopravvivere”. Ma emotivamente è ancora tutto molto difficile: “Mi sono dovuta scontrare contro il pregiudizio, i genitori spesso coprivano gli occhi ai bambini per non farli ...