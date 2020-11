Serie A | i risultati di oggi | il Sassuolo vince a Verona e vola in testa alla classifica!

SkySport : SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2 Risultato finale ? ? #Thorsby (7') ? aut. #Regini (44') ? #Orsolini (52') ? ?… - SkySport : VERONA-SASSUOLO 0-2 Risultato finale ? ? #Boga (42') ? #Berardi (76') ? ? - RSIsport : ??? Il Lugano continua la serie di risultati positivi andando a pareggiare sul campo del Servette. I ticinesi non p… - marinabeccuti : Serie A, incredibile Sassuolo, è primo - Torinogranatait : Serie A, incredibile Sassuolo, è primo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

Sky Sport

Roberto Fico sindaco di Napoli. Lo scenario, o quantomeno la possibilità, esce fuori in questa domenica 22 novembre 2020 in tv ed ...Risultati Serie A, giornata incredibile per l'ottavo turno del massimo campionato italiano. Il Sassuolo di De Zerbi è sempre più convincente ...