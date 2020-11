Senza cenoni a Natale e Capodanno in fumo 5 miliardi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Una eventuale deroga agli spostamenti tra regioni a Natale interessa oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in viaggio nel periodo delle feste di fine anno per raggiungere parenti, amici o fare vacanze. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle possibili misure previste a fine anno per la necessità di contenere il contagio Covid. Si tratta di una opportunità per il turismo con una spesa stimata di 4,1 miliardi nelle strutture impegnate nell' alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti, shopping e souvenir. Si stima peraltro che 1/3 della spesa di italiani e stranieri in viaggio in Italia sia destinata all'alimentazione. A preoccupare sono pero' le limitazioni a cenoni e pranzi che mettono a rischio i 5 miliardi che sono stati spesi lo scorso anno dagli italiani, ... Leggi su agi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Una eventuale deroga agli spostamenti tra regioni ainteressa oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in viaggio nel periodo delle feste di fine anno per raggiungere parenti, amici o fare vacanze. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle possibili misure previste a fine anno per la necessità di contenere il contagio Covid. Si tratta di una opportunità per il turismo con una spesa stimata di 4,1nelle strutture impegnate nell' alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti, shopping e souvenir. Si stima peraltro che 1/3 della spesa di italiani e stranieri in viaggio in Italia sia destinata all'alimentazione. A preoccupare sono pero' le limitazioni ae pranzi che mettono a rischio i 5che sono stati spesi lo scorso anno dagli italiani, ...

