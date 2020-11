Regioni: la vera riforma sarebbe la loro abolizione (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – Gli enti territoriali sono le istituzioni per mezzo delle quali le comunità locali esercitano l’autogoverno. Essi sono subordinati allo Stato, che nell’ordinamento è l’unico titolare della sovranità e soggetto di diritto internazionale. Gli enti territoriali possono essere titolari di poteri normativi primari (autonomia legislativa, oggi attribuita alle Regioni) o secondari (autonomia statutaria e regolamentare), nonché di funzioni amministrative proprie. Mediante il decentramento, lo Stato può conferire agli enti territoriali particolari ulteriori funzioni amministrative. Lo Stato regionale della costituzione del 1948 è diventato quasi federale con la riforma costituzionale del 2001. Secondo l’art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, la Repubblica Italiana è costituita, oltre che dallo Stato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – Gli enti territoriali sono le istituzioni per mezzo delle quali le comunità locali esercitano l’autogoverno. Essi sono subordinati allo Stato, che nell’ordinamento è l’unico titolare della sovranità e soggetto di diritto internazionale. Gli enti territoriali possono essere titolari di poteri normativi primari (autonomia legislativa, oggi attribuita alle) o secondari (autonomia statutaria e regolamentare), nonché di funzioni amministrative proprie. Mediante il decentramento, lo Stato può conferire agli enti territoriali particolari ulteriori funzioni amministrative. Lo Stato regionale della costituzione del 1948 è diventato quasi federale con lacostituzionale del 2001. Secondo l’art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, la Repubblica Italiana è costituita, oltre che dallo Stato ...

