Prandelli | «Squadra troppo fragile | bisogna cambiare mentalità»

Leggi su firenzepost

(Di domenica 22 novembre 2020) L'allenatore viola: «Non cerco scuse. Ma avevamo impostato la partita con Bonaventura che all'ultimo momento ha dovuto rinunciare a entrare in campo. Anche l'uscita di Ribery ci ha messo in grave difficoltà. L'ho detto: quando le cose non vanno ene i ragazzi non sanno trovare il modo per ribaltare la situazione. Ognuno si chiude in se stesso e tutto finisce lì»