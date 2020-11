Pagamento a rate Amazon: come funziona? La novità Creditline (Di domenica 22 novembre 2020) Avevamo già parlato di rateizzazione per le spese su beni venduti da Amazon lo scorso gennaio, a segnalare la ferma volontà del colosso delle vendite online di prevedere tale modalità di Pagamento – quanto meno a livello di test e su prodotti nuovi – anche in Italia, come già in altri paesi del mondo come Canada, Gran Bretagna e Germania. Ora, dopo la fase emergenziale causa coronavirus ed il conseguente lockdown, anche l’azienda di Seattle intende passare dai proclami ai fatti concreti: non attendendo ulteriormente, infatti, Amazon ha lanciato proprio in questi giorni il Pagamento a rate per i clienti italiani, su un insieme di prodotti più esteso che in passato. Vediamo più nel dettaglio come funziona questo nuovo ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 22 novembre 2020) Avevamo già parlato diizzazione per le spese su beni venduti dalo scorso gennaio, a segnalare la ferma volontà del colosso delle vendite online di prevedere tale modalità di– quanto meno a livello di test e su prodotti nuovi – anche in Italia,già in altri paesi del mondoCanada, Gran Bretagna e Germania. Ora, dopo la fase emergenziale causa coronavirus ed il conseguente lockdown, anche l’azienda di Seattle intende passare dai proclami ai fatti concreti: non attendendo ulteriormente, infatti,ha lanciato proprio in questi giorni ilper i clienti italiani, su un insieme di prodotti più esteso che in passato. Vediamo più nel dettaglioquesto nuovo ...

