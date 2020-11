Inter, Ferri lancia Conte: «Entrerà nella storia del club» (Di domenica 22 novembre 2020) Riccardo Ferri, doppio ex della sfida, si sofferma sulla gara di ‘San Siro’ e sul lavoro di Antonio Conte in nerazzurro L’Inter ospita il Torino nel match dell’ottava giornata di campionato. Riccardo Ferri, doppio ex della sfida, ha parlato del match di questo pomeriggio a ‘San Siro’ sulle colonne di Tuttosport. Pronostico – «Non sono bravo a sbilanciarmi, per cui resto abbottonato. Dico che l’Inter non può più fare passi falsi, ma attenzione al Toro. E’ in ripresa, ma mi aspetto tanto dai nerazzurri. Conte avrà il sangue agli occhi perché sa che una vittoria è indispensabile». Lavoro Conte – «Un allenatore più bravo di Conte non c’è per questa Inter: è anche migliorato sul piano della comunicazione. E’ entrato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Riccardo, doppio ex della sfida, si sofferma sulla gara di ‘San Siro’ e sul lavoro di Antonioin nerazzurro L’ospita il Torino nel match dell’ottava giornata di campionato. Riccardo, doppio ex della sfida, ha parlato del match di questo pomeriggio a ‘San Siro’ sulle colonne di Tuttosport. Pronostico – «Non sono bravo a sbirmi, per cui resto abbottonato. Dico che l’non può più fare passi falsi, ma attenzione al Toro. E’ in ripresa, ma mi aspetto tanto dai nerazzurri.avrà il sangue agli occhi perché sa che una vittoria è indispensabile». Lavoro– «Un allenatore più bravo dinon c’è per questa: è anche migliorato sul piano della comunicazione. E’ entrato ...

