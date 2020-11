Il Sassuolo primo in classifica, l’Inter vince in rimonta (Di domenica 22 novembre 2020) Il Sassuolo festeggia il primato in classifica. La formazione neroverde vince a Verona 2-0 e scavalca il Milan impegnato questa sera a Napoli. Successi anche di Roma su Parma (3-0) e Bologna in trasferta a Genova sulla Sampdoria (2-1). vince in rimonta anche l'Inter sul Torino. A San Siro finisce 4-2. Il Sassuolo subisce il Verona per quasi tutta la partita ma trova tre punti fondamentali per una classifica impensabile alla vigilia del campionato. I padroni di casa colpiscono due pali e due traverse e costruiscono una serie di occasioni che non vengono però concretizzate. La squadra di De Zerbi, invece, dimostra di sapere anche essere cinica e trova il vantaggio nel primo tempo con un tiro a giro di Boga e raddoppia nella ripresa al termine di un ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 novembre 2020) Ilfesteggia il primato in. La formazione neroverdea Verona 2-0 e scavalca il Milan impegnato questa sera a Napoli. Successi anche di Roma su Parma (3-0) e Bologna in trasferta a Genova sulla Sampdoria (2-1).inanche l'Inter sul Torino. A San Siro finisce 4-2. Ilsubisce il Verona per quasi tutta la partita ma trova tre punti fondamentali per unaimpensabile alla vigilia del campionato. I padroni di casa colpiscono due pali e due traverse e costruiscono una serie di occasioni che non vengono però concretizzate. La squadra di De Zerbi, invece, dimostra di sapere anche essere cinica e trova il vantaggio neltempo con un tiro a giro di Boga e raddoppia nella ripresa al termine di un ...

mini_andrea93 : RT @alexfrosio: Stadio di proprietà, centro sportivo appena rifatto, bilanci in ordine, un allenatore formidabile, progetto tecnico credibi… - marco_merighi : RT @Delirio897J: Voglio il Sassuolo primo in solitaria - Delirio897J : Voglio il Sassuolo primo in solitaria - RossEleven : Il #Sassuolo primo in classifica - CanaleSassuolo : Berardi al termine di Verona-Sassuolo 0-2: “Primo posto meritato” -