Ballando, Selvaggia Lucarelli a Domenica In: «Non mi piace la classifica, il pubblico fa scemenze» (Di domenica 22 novembre 2020) A Domenica In intervengono i protagonisti di Ballando con le Stelle. «Il pubblico fa scemenze», è il commento di Selvaggia Lucarelli alla classifica che ha visto trionfare Gilles Rocca, ma ha anche decretato il terzo posto di Alessandra Mussolini. Interpellata da Mara Venier, la giurata ricorda di aver trovato ingiusto il podio e che avrebbe preferito vedere nei primi tre posti Daniele Scardina o Tullio Solenghi. In collegamento da casa, Alessandra Mussolini stempera la polemica e sorride dopo le tensioni e le preoccupazioni dell'ultima settimana. Questa edizione è stata travagliata e in finale Alessandra è arrivata senza il partner, positivo al Covid. «Dedico la coppa a Selvaggia Lucarelli. Mi importano la salute e il divertimento», ...

