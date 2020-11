Assemblee condominiali in videoconferenza: come si organizzano? (Di domenica 22 novembre 2020) Palazzi, giardini, cortili, parti in comune, liti continue tra vicini di casa. La vita in un complesso residenziale non si ferma mai e le Assemblee condominiali sono necessarie per prendere decisioni importanti. Un po’ di storie ne abbiamo raccontate, tipo questa dove spieghiamo cosa sia un accorpamento immobiliare. Il decreto di agosto con le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia è diventato legge il 14 ottobre 2020. Da questo giorno bisogna considerare le disposizioni relative all’organizzazione degli incontri annuali o straordinari in videoconferenza tra i condomini. Il divario digitale, infatti, in ogni singolo palazzo è sempre gigantesco tra persone che non hanno il computer o una connessione Wifi di qualità. Persone che non sanno usare bene Internet e soprattutto le piattaforme digitali dove devono ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 22 novembre 2020) Palazzi, giardini, cortili, parti in comune, liti continue tra vicini di casa. La vita in un complesso residenziale non si ferma mai e lesono necessarie per prendere decisioni importanti. Un po’ di storie ne abbiamo raccontate, tipo questa dove spieghiamo cosa sia un accorpamento immobiliare. Il decreto di agosto con le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia è diventato legge il 14 ottobre 2020. Da questo giorno bisogna considerare le disposizioni relative all’organizzazione degli incontri annuali o straordinari intra i condomini. Il divario digitale, infatti, in ogni singolo palazzo è sempre gigantesco tra persone che non hanno il computer o una connessione Wifi di qualità. Persone che non sanno usare bene Internet e soprattutto le piattaforme digitali dove devono ...

Spese di mediazione: come si ripartiscono tra i condòmini? Quali sono i costi della mediazione civile? Chi paga in caso di impugnazione della delibera? La legge italiana prevede che, per alcune contro ...

CHIOGGIA E' saltata per problemi organizzativi l'assemblea pubblica che i cittadini di via Francesco Corner avrebbero voluto tenere ieri pomeriggio, nel piazzale della chiesa della Navicella.

