Vittorio Sgarbi | «Conte non decide con chi vado a letto io A casa mia faccio quello che voglio»

«Chi rompe paga! Se tu mi hai rotto il ca…, mi hai fatto la multa, mi hai impedito di mangiare al ristorante la sera, mi hai bloccato l'ordinanza di Sutri in cui dicevo che li tenevo aperti (i ristoranti, ndr) e poi mi dici dopo 20 giorni che posso tenere tutto aperto… allora vuol dire che hai fatto un errore e che hai sbagliato tutto». Così Vittorio Sgarbi all'Adnkronos sulle misure che il Governo sta decidendo di adottare in previsione del Natale. Tra queste, la riapertura dei bar e ristoranti fino alle 20. Vittorio Sgarbi e la "congiunzione algoritmica" «Quella dei ristoranti – ricorda Sgarbi – è stata una mia battaglia. Se io il 25 ottobre dico a te che puoi fare pranzo ma non cena sembra che abbia trovato una misteriosa congiunzione algoritmica per cui il virus colpisce di più ...

