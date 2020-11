VIDEO / Elisabetta Canalis sempre più “esplosiva”. E sul ring è una furia… (Di sabato 21 novembre 2020) Elisabetta Canalis ha condiviso sui social il VIDEO del suo ultimo allenamento: quanta grinta! Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 21 novembre 2020)ha condiviso sui social ildel suo ultimo allenamento: quanta grinta! Golssip.

AminaS53215660 : RT @weirdooniall2: Stefania : “Tommaso vuole sapere se è normale che Francesco si sia rivolto ad Elisabetta e non a lui” MTR “ASSOLUTAMENT… - valefesta84 : RT @weirdooniall2: Stefania : “Tommaso vuole sapere se è normale che Francesco si sia rivolto ad Elisabetta e non a lui” MTR “ASSOLUTAMENT… - sportli26181512 : Elisabetta Gregoraci in lacrime: un video la fa scoppiare in un pianto disperato: La showgirl riceve un regalo da S… - marcoeur_ : RT @tpwkaIways: Settimana scorsa, Dayane e Francesco fanno “pace” Tommaso: Non sono geloso, mi spiace essermi precluso il rapporto con Da… - alessia2405_ : RT @tpwkaIways: Settimana scorsa, Dayane e Francesco fanno “pace” Tommaso: Non sono geloso, mi spiace essermi precluso il rapporto con Da… -