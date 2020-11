Ultime Notizie Roma del 21-11-2020 ore 07:10 (Di sabato 21 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 20 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio ieri in Italia sono stati registrati 36176 nuovi casi di coronavirus 653 morti stabile al 14,4% l’incidenza di positivi rispetto ai tamponi effettuati in Lombardia superate le 20 mila vittime ottobre incremento di mortalità del 23% diverse città secondo i dati del ministero commissario Arcuri annuncia 1700000 CNA gennaio poi somministrazione su larga scala sullo stato di diritto dell’Unione Europea non arretrare lo stallo sul recovery fresca La videoconferenza di libero si chiude senza sbloccare il vetro di Polonia Ungheria sul pacchetto economico da 1800 miliardi di euro conferma la cancelliera Merkel è il presidente di turno del vertice continuiamo a cercare una soluzione accettabile dice il Presidente del Consiglio Europeo Michel milioni di cittadini aspettano ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 novembre 2020)dailynews radiogiornale venerdì 20 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio ieri in Italia sono stati registrati 36176 nuovi casi di coronavirus 653 morti stabile al 14,4% l’incidenza di positivi rispetto ai tamponi effettuati in Lombardia superate le 20 mila vittime ottobre incremento di mortalità del 23% diverse città secondo i dati del ministero commissario Arcuri annuncia 1700000 CNA gennaio poi somministrazione su larga scala sullo stato di diritto dell’Unione Europea non arretrare lo stallo sul recovery fresca La videoconferenza di libero si chiude senza sbloccare il vetro di Polonia Ungheria sul pacchetto economico da 1800 miliardi di euro conferma la cancelliera Merkel è il presidente di turno del vertice continuiamo a cercare una soluzione accettabile dice il Presidente del Consiglio Europeo Michel milioni di cittadini aspettano ...

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Pfizer, chiesta l’autorizzazione del vaccino alla Fda - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie:?in Fvg 1.018 nuovi casi, aumentano i decessi (+28) - renatobrunetta : Vi aspetto alle ore 19.30 circa su @ZappingRadio1 con @gloquenzi per commentare le ultime notizie politiche ed econ… - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie dal mondo. In Messico oltre 100 mila morti e un milione di contagi - #Coronavirus… - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie: approvato il Dl Ristori Ter, aiuti per 2 miliardi. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: altri 37.242 casi con 238.077 tamponi e 699 vittime Il Sole 24 ORE Insulti virtuali ai vigili per i controlli anti-assembramento: scattano denunce reali

I social media, a partire da Facebook, negli ultimi anni hanno fatto da contesto a frasi che hanno assunto il rango di diffamazione, cioè di reato. Anche la polizia locale in diverse circostanze è sta ...

Francesco Totti e il Covid: «Ho avuto una polmonite bilaterale, le forze andavano via». Curato dal medico di Berlusconi

Francesco Totti ha sconfitto definitivamente il Covid-19. L’ex attaccante della Roma ha raccontanto attraverso Instagram la malattia, la diagnosi, il decorso e la guarigione: «Ciao ...

I social media, a partire da Facebook, negli ultimi anni hanno fatto da contesto a frasi che hanno assunto il rango di diffamazione, cioè di reato. Anche la polizia locale in diverse circostanze è sta ...Francesco Totti ha sconfitto definitivamente il Covid-19. L’ex attaccante della Roma ha raccontanto attraverso Instagram la malattia, la diagnosi, il decorso e la guarigione: «Ciao ...