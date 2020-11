Tommaso Zorzi come Pamela Prati? Il suo spasimante è un nuovo Mark Caltagirone (Di sabato 21 novembre 2020) L’influencer Tommaso Zorzi è corteggiato da Simone, ma su di lui spuntano indiscrezioni sconcertanti: si tratta di un fake come Caltagirone Negli scorsi giorni al GF Vip 5, Tommaso Zorzi ha ricevuto un aereo con un messaggio romantico e una lettera da parte di un certo Simone. A quanto pare, però, l’identità del corteggiatore è sempre rimasta segreta, tanto che ha sucitato la curiosità di Zorzi. Quest’ultimo ha persino chiesto l’aiuto di Barbara D’Urso per fornire ulteriori dettagli sul ragazzo dell’aereo, ma riscuotere senza successo. Poche ore fa, Gabriele Parpiglia è riuscito a smascherare il ragazzo, svelando che si tratterebbe di nuovo caso Mark Caltagirone. “Questo Simone, finto conoscente, finto amico, si ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 21 novembre 2020) L’influencerè corteggiato da Simone, ma su di lui spuntano indiscrezioni sconcertanti: si tratta di un fakeNegli scorsi giorni al GF Vip 5,ha ricevuto un aereo con un messaggio romantico e una lettera da parte di un certo Simone. A quanto pare, però, l’identità del corteggiatore è sempre rimasta segreta, tanto che ha sucitato la curiosità di. Quest’ultimo ha persino chiesto l’aiuto di Barbara D’Urso per fornire ulteriori dettagli sul ragazzo dell’aereo, ma riscuotere senza successo. Poche ore fa, Gabriele Parpiglia è riuscito a smascherare il ragazzo, svelando che si tratterebbe dicaso. “Questo Simone, finto conoscente, finto amico, si ...

