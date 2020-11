Sfera Ebbasta l’eroe di “Ciny”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Egregio sindaco Giacomo Ghilardi di Cinisello Balsamo, ho appreso della sua iniziativa di dedicare una piazza del suo comune al trapper, all’anagrafe Gionata Boschetti e ne ho letto la motivazione: “È un riconoscimento per un artista che, indipendentemente dai gusti musicali di ciascuno di noi, ha indiscutibilmente raggiunto una serie di traguardi importanti ed è diventato famoso in tutto il mondo partendo proprio dalla valorizzazione delle sue origini. Traguardi che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare.” Lei sa benissimo qual è il contenuto dei testi delle canzoni di, ne conosce la portata violenta, misogina, antipedagogica, ma sorvola e dichiara; “quello chedice ai giovani è che con la ...