Nubifragio a Crotone, città devastata. Disagi e paura. Le immagini (Di sabato 21 novembre 2020) Nubifragio a Crotone. La città calabrese è stata investita da un’ondata di maltempo di proporzioni incredibili. Tanti i Disagi, cresce la paura La città di Crotone è stata investita da un’ondata di maltempo di proporzioni incredibili nelle ultime ore. Tutta la provincia calabrese è messa a dura prova. Sono caduti quasi duecento millimetri di pioggia L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 21 novembre 2020). Lacalabrese è stata investita da un’ondata di maltempo di proporzioni incredibili. Tanti i, cresce laLadiè stata investita da un’ondata di maltempo di proporzioni incredibili nelle ultime ore. Tutta la provincia calabrese è messa a dura prova. Sono caduti quasi duecento millimetri di pioggia L'articolo proviene da YesLife.it.

Corriere : Qual è la situazione ora a Crotone: la diretta video dalla città - g_falcomata : Solidarietà ai cittadini di #Crotone, colpiti in queste ore da un violento nubifragio che ha allagato diverse zone… - acspezia : Vicini al @FcCrotoneOff e alla città di #Crotone, colpita in queste ore da un violento nubifragio. Forza ragazzi! ?????? - andreamariani74 : Crotone, nubifragio e allagamenti: strade come fiumi e auto sommerse - Cholula72 : RT @Corriere: Crotone allagata da un violento nubifragio. Le autorità ai cittadini: «Non uscite di casa» -