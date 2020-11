LIVE Djokovic-Thiem 5-7 1-0 | ATP Finals DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Largo di pochissimo il dritto incrociato di, che aveva dominato lo scambio. 40-15 Risponde profondo l’austriaco, prendendo in controtempoche mette fuori il colpo in recupero. 40-0 Due servizi ingestibili per. 15-0 Servizio esterno e dritto a rete perGAME, 1-1! Ace dell’austriaco. 40-15mette in un angoloprendendosi il punto 30-15 Prova ad aggredire la seconda di servizio, ma senza successo. 15-15 Il nastro aiuta, che lascia morire il suo slice dall’altra parte. Chiede scusa il serbo. 15-0 Solita prima centrale e potente di. GAME, ...