Lady Diana, la battaglia di William contro l'intervista scandalo: «Ora la verità su come è stata ottenuta». Era il 1995 e la principessa Diana, "altezza reale" ancora per poco, mostrava al Regno Unito e al mondo intero la sua fragilità di donna tradita e umiliata. Su quell'intervista rilasciata alla Bbc, che per la prima volta portava alla luce la relazione extraconiugale del principe Carlo con Camilla, è stata aperta un'inchiesta. «È un passo nella giusta direzione, dovrebbe aiutare a stabilire la verità sulle azioni che condussero all'intervista», fa sapere William, deciso a difendere la memoria della ...

