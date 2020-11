La Regina Elisabetta e il principe Filippo festeggiano 73 anni di nozze, che record! (Di sabato 21 novembre 2020) Il 20 novembre 1947, la Regina Elisabetta e il principe Filippo si sono giurati amore eterno nella splendida cornice dell’abbazia di Westminster a Londra. Oggi, 73 anni dopo, sono ancora insieme a festeggiare un anniversario da record. Per la ricorrenza hanno rilasciato sui loro social un nuovo ritratto ufficiale: una foto scattata da Chris Jackson nella Oak Room del castello di Windsor in cui siedono sul divano l’uno accanto all’altra guardando una cartolina di auguri. La Regina è come al solito elegantissima nello scatto celebrativo, con addosso un abito celeste con spilla preziosa e un collier di perle. Al suo fianco, il principe Filippo impeccabile in giacca e cravatta. Insieme osservano una cartolina di auguri, dono dei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 21 novembre 2020) Il 20 novembre 1947, lae ilsi sono giurati amore eterno nella splendida cornice dell’abbazia di Westminster a Londra. Oggi, 73dopo, sono ancora insieme a festeggiare unversario da record. Per la ricorrenza hanno rilasciato sui loro social un nuovo ritratto ufficiale: una foto scattata da Chris Jackson nella Oak Room del castello di Windsor in cui siedono sul divano l’uno accanto all’altra guardando una cartolina di auguri. Laè come al solito elegantissima nello scatto celebrativo, con addosso un abito celeste con spilla preziosa e un collier di perle. Al suo fianco, ilimpeccabile in giacca e cravatta. Insieme osservano una cartolina di auguri, dono dei ...

