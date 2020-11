Il virus è più contagioso nei primi 5 giorni dalla comparsa dei sintomi

Leggi su agi

(Di sabato 21 novembre 2020) AGI – Il livello di contagiosità potrebbe essere più elevato neicinquedei. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Lancet Microbe, condotto dagli esperti dell'Università di St Andrews. “Non abbiamo rilevatoattivi in campioni prelevati da pazienti dopo novemanifestazione dei– afferma Muge Cevik dell'Università di St Andrews – anche se il materiale genetico può essere rilevato per diverse settimane in campioni fecali e respiratori, questo potrebbe non essere infettivo”. Il team ha esaminato la carica virale nel tratto respiratorio superiore prelevato nelle prime fasi dell'infezione e considerato ...