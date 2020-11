Il livello di sicurezza delle «videoconferenze segrete» dei ministri dell’UE (Di sabato 21 novembre 2020) Se non fosse stato un meeting dell’Unione Europea e se fosse successo in Italia, avremmo utilizzato l’espressione «a tarallucci e vino». Così è finita la conferenza ministri difesa UE, presieduta dall’Alto Rappresentante per la politica estera Josep Borrell, che doveva essere riservata e che, in realtà, è stata interrotta dall’accesso non autorizzato di un giornalista olandese, Daniël Verlaan che collabora con la testata RTL Nieuws. Quest’ultimo, stando alle sue testimonianze, avrebbe notato i codici d’accesso alla videoconferenza in un tweet del ministro Ank Bijleveld. Nell’immagine pubblicata dal ministro sul social network c’era il codice di accesso e una parte della password (mancava un solo numero e, quindi, è stato possibile per la testata giornalistica fare una serie di tentativi piuttosto limitata per riuscire a entrare nella riunione). LEGGI ANCHE > Da uomo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 21 novembre 2020) Se non fosse stato un meeting dell’Unione Europea e se fosse successo in Italia, avremmo utilizzato l’espressione «a tarallucci e vino». Così è finita la conferenzadifesa UE, presieduta dall’Alto Rappresentante per la politica estera Josep Borrell, che doveva essere riservata e che, in realtà, è stata interrotta dall’accesso non autorizzato di un giornalista olandese, Daniël Verlaan che collabora con la testata RTL Nieuws. Quest’ultimo, stando alle sue testimonianze, avrebbe notato i codici d’accesso alla videoconferenza in un tweet del ministro Ank Bijleveld. Nell’immagine pubblicata dal ministro sul social network c’era il codice di accesso e una parte della password (mancava un solo numero e, quindi, è stato possibile per la testata giornalistica fare una serie di tentativi piuttosto limitata per riuscire a entrare nella riunione). LEGGI ANCHE > Da uomo ...

