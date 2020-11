Formazioni ufficiali Crotone-Lazio | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) Ledi, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di. I biancocelesti vanno in trasferta allo stadio Ezio Scida dovendo fare i conti con l’assenza sicura di Sergej Milinkovic-Savic, positivo al tampone. Torna tra i convocati Ciro Immobile, mentre non ci sarà Strakosha. Allo stadio Ezio Scida diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15. Le: in attesa: in attesa SportFace.