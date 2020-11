Chi è Federica La Rocca | la storia della cantate di Amici 20

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 novembre 2020)Laè una ragazza siciliana nata nel 1999, oggi ha un banco ad20. Ha una sorella più grande di lei del 1991 che si chiama Luana e ha avuto un bambino da poco di nome Raffaele a cuiè molto legata. A 16 anniha lasciato la scuola e ha passato un periodo buio ma il canto e la musica l’hanno salvata. Canta perché, ha dichiarato, è la cosa più spontanea che ha nella sua vita. “Ho sofferto di insicurezza, ansia. È scaturita così, all’improvviso. Una mattina mi sono svegliata e mi sono resa conto che qualcosa non andava. Toccare il fondo mi è servito per poi risalire ancora più forte”.La, poi, ha ricevuto una lettera nella scuola dicon cui la famiaglia ha cercato d’incoraggiarla in un ...