Calabria | Salvini | ' Morra non dà fastidio a mafia | è cretino' **

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Uno che se la prende coi malati di tumore, con una donna di grande valore che fino all'ultimo ha lavorato per la sua amata regione, con il popolo calabrese e con milioni di italiani non dà fastidio alla mafia, è semplicemente un cretino. Morra dimettiti". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, replicando a Nicola Morra, che, a proposito della richiesta di dimissioni dalla presidenza della commissione Antimafia, ha replicato che le organizzazioni criminali infangano chi ritengono loro nemico.

