The Elder Scrolls 6 e Starfield su PS5 Jim Ryan | ' non vedo l' ora di saperne di più anche io'

Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, sembra desideroso come chiunque altro di sapere se i fan di PlayStation potranno giocare ai futuri giochi Bethesda. Il destino dei prossimi progetti di Bethesda Softworks è stato un punto di discussione importante da quando Microsoft ha annunciato l'acquisizione di ZeniMax Media per $ 7,5 miliardi. Se l'accordo dovesse essere completato come previsto all'inizio del 2021, Xbox Game Studios crescerà da 15 a 23 team di sviluppo, tra cui Bethesda Game Studios, il creatore delle serie Fallout e The Elder Scrolls, nonché di Starfield.

