Ps5 esaurita, dove si può comprare adesso? (Di venerdì 20 novembre 2020) (Foto: Sony)dove comprare la Ps5 versione standard o digital dopo la (difficile) giornata di lancio di ieri 19 novembre? E quanto si dovrà aspettare per la consegna? Inutile indorare la pillola, le scorte delle nuove console sono limitate e dopo il tutto esaurito con subissato di problemi del debutto, ci sono forti possibilità che il trend continui per diverse settimane. Inoltre, dal sito ufficiale Sony non è possibile ordinarla. E la pagina dedicata “buy now” con l’header che cita testualmente “effettua il pre-ordine di Ps5 – acquista da un rivenditore online” non indica alcuna informazione in questo momento. Ecco le informazioni aggiornate a oggi 20 novembre. Ps5 su Amazon Ieri Amazon ha messo in vendita un limitato lotto delle due versioni attorno alle ore 13 in punto si scatenerà l’inferno su Amazon e le scorte sono state polverizzate in pochi ... Leggi su wired (Di venerdì 20 novembre 2020) (Foto: Sony)la Ps5 versione standard o digital dopo la (difficile) giornata di lancio di ieri 19 novembre? E quanto si dovrà aspettare per la consegna? Inutile indorare la pillola, le scorte delle nuove console sono limitate e dopo il tutto esaurito con subissato di problemi del debutto, ci sono forti possibilità che il trend continui per diverse settimane. Inoltre, dal sito ufficiale Sony non è possibile ordinarla. E la pagina dedicata “buy now” con l’header che cita testualmente “effettua il pre-ordine di Ps5 – acquista da un rivenditore online” non indica alcuna informazione in questo momento. Ecco le informazioni aggiornate a oggi 20 novembre. Ps5 su Amazon Ieri Amazon ha messo in vendita un limitato lotto delle due versioni attorno alle ore 13 in punto si scatenerà l’inferno su Amazon e le scorte sono state polverizzate in pochi ...

em_casimiro : @Casimiro Ho tenuto duro per acquistare la PS5 pensando che avrei vinto. Non ho vinto la PS5 perché faccio schifo.… - Loregrass : Mi informano che la PS5 da Mediaworld è già esaurita... poi ditemi com'è brutta la crisi, che non avete soldi per m… - T_Russo_ : RT @Dennis90785042: Amazon non droppa, mediawoworld coda, euronics errore, unieuro esaurita dopo 30 secondi. Come fa un cristiano a compra… - vig_mauro : RT @Dennis90785042: Amazon non droppa, mediawoworld coda, euronics errore, unieuro esaurita dopo 30 secondi. Come fa un cristiano a compra… - infoitscienza : È il giorno di Ps5, ma è esaurita (quasi) dappertutto -