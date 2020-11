(Di venerdì 20 novembre 2020) Un verbale per lo svolgimento di attività di estetista vietata dal. L'hanno elevato oggi gli agenti del reparto tutela del consumatore al termine di un controllo in undiall'...

qn_lanazione : Multato parrucchiere, nel salone faceva trattamenti estetici vietati dal Dpcm #firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Multato parrucchiere

La Nazione

Quando i vigili sono entrati per un controllo stava facendo un trattamento non consentito dalle disposizioni anticontagio.Un verbale per lo svolgimento di attività di estetista vietata dal DPCM. L'hanno elevato oggi gli agenti del Reparto Tutela del consumatore al termine di ...