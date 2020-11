Moto2, risultato FP1 GP Portogallo 2020: Marcos Ramirez il più veloce davanti a Di Giannantonio. Lowes 11°, Bastianini 14° (Di venerdì 20 novembre 2020) Si è conclusa anche la FP1 del GP di Portogallo, ultimo round del Mondiale 2020 di Moto2. Sul mai affrontato circuito di Portimao, i piloti della media cilindrata hanno sfruttato il tempo a disposizione per testare le moto e adattarsi alla pista lusitana. Il più veloce è stato lo spagnolo Marcos Ramirez, in sella alla Kalex del Tennor American Racing. L’iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1’43?740 a precedere di 10 millesimi la Speed Up di Fabio Di Giannantonio e di 0?059 la Kalex dello Sky Racing Team VR46 di Luca Marini. Una prestazione convincente soprattutto dei due centauri italiani, che nella simulazione sul passo gara hanno fatto vedere di aver messo a punto la moto a dovere. Come al solito, sessione molto equilibrata con i primi dieci racchiusi in poco ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Si è conclusa anche la FP1 del GP di, ultimo round del Mondialedi. Sul mai affrontato circuito di Portimao, i piloti della media cilindrata hanno sfruttato il tempo a disposizione per testare le moto e adattarsi alla pista lusitana. Il piùè stato lo spagnolo, in sella alla Kalex del Tennor American Racing. L’iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1’43?740 a precedere di 10 millesimi la Speed Up di Fabio Die di 0?059 la Kalex dello Sky Racing Team VR46 di Luca Marini. Una prestazione convincente soprattutto dei due centauri italiani, che nella simulazione sul passo gara hanno fatto vedere di aver messo a punto la moto a dovere. Come al solito, sessione molto equilibrata con i primi dieci racchiusi in poco ...

