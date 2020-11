Luke Perry: Simone Coccia offende la figlia dell'attore sui social e lei gli risponde (Di venerdì 20 novembre 2020) Simone Coccia Colaiuta ha offeso su Instagram Sophie Perry, figlia dell'attore Luke Perry, che ha risposto per le rime al fidanzato di Stefania Pezzopane. Su Instagram ha preso vita un botta e risposta surreale tra Simone Coccia Colaiuta, fidanzato di Stefania Pezzopane, e Sophia, la giovane figlia di Luke Perry, l'attore di Beverly Hills, 90210, recentemente scomparso. Nel corso degli anni sui social abbiamo visto incrociarsi le esistenze di persone che non avremmo mai immaginato sarebbero arrivate ad interagire l'una con l'altra. Uno degli ultimi esempi è quello che vede protagonisti Simone Coccia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020)Colaiuta ha offeso su Instagram Sophie, che ha risposto per le rime al fidanzato di Stefania Pezzopane. Su Instagram ha preso vita un botta e risposta surreale traColaiuta, fidanzato di Stefania Pezzopane, e Sophia, la giovanedi, l'di Beverly Hills, 90210, recentemente scomparso. Nel corso degli anni suiabbiamo visto incrociarsi le esistenze di persone che non avremmo mai immaginato sarebbero arrivate ad interagire l'una con l'altra. Uno degli ultimi esempi è quello che vede protagonisti...

