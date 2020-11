Il motivo della multa ai poveri in fila alla mensa (Di venerdì 20 novembre 2020) poveri multati dai vigili perché in coda, per ritirare un pasto alla mensa. Sembra una situazione quasi surreale ma è successo davvero, a Genova. Per i vigili “avevano creato assembramenti”. È ieri successo nel cuore del centro storico. Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose lamentele di residenti. Sulla vicenda è intervenuto don Giacomo Martino, direttore di Migrantes, che ha lamentato la mancanza di umanità: “La legge giusta va applicata guardando la situazione, altrimenti diventa ingiusta. In questo momento è necessario usare l’umanità“. A discolpa di questo quantomeno biasimabile gesto, il comandante dei vigili Gianluca Giurato ha dichiarato: “Per diversi giorni siamo andati a sensibilizzare le persone dicendo loro di rispettare le norme anti-Covid. Ma nonostante tutto hanno continuato a non ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 20 novembre 2020)ti dai vigili perché in coda, per ritirare un pasto. Sembra una situazione quasi surreale ma è successo davvero, a Genova. Per i vigili “avevano creato assembramenti”. È ieri successo nel cuore del centro storico. Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose lamentele di residenti. Sulla vicenda è intervenuto don Giacomo Martino, direttore di Migrantes, che ha lamentato la mancanza di umanità: “La legge giusta va applicata guardando la situazione, altrimenti diventa ingiusta. In questo momento è necessario usare l’umanità“. A discolpa di questo quantomeno biasimabile gesto, il comandante dei vigili Gianluca Giurato ha dichiarato: “Per diversi giorni siamo andati a sensibilizzare le persone dicendo loro di rispettare le norme anti-Covid. Ma nonostante tutto hanno continuato a non ...

In totale andremo a destinare ben 330 mila euro di aiuti per l'acquisto di beni di prima necessità". L'impegno della giunta viene motivato anche dall'assessora alle Finanze Sara Cucchiarini: "Nella ...

